«طرق دبي» تعرض 5 مبادرات ذكية في «جيتكس برلين 2025»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح خمس مبادرات ومشاريع ذكية عبر منصتها في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي، «جيتكس برلين 2025»، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة عارضين وشركات ومستثمرين ومتحدثين وخبراء في المجال التقني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، والبيانات وإنترنت الأشياء، والمدن الرقمية، من 135 دولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن مبادراتها المطروحة في المعرض تُعنى بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس الافتراضي، في «رحلة المتعامل للتاكسي الجوي»، وتوفير خدمات الهيئة عبر تجربة رقمية متميزة من خلال «الأكشاك التفاعلية»، و«الدفع عبر بصمة الكفّ لاستخدام المواصلات العامة»، و«تعزيز الانسيابية المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، ومبادرة «تعزيز تجربة المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية».

وتعرض منصة الهيئة في المعرض مبادرة «رحلة المتعامل للتاكسي الجوي»، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم تصور مستقبلي مبتكر لتجربة المتعامل مع خدمة التاكسي الجوي، التي تركز على تحسين تجربة المتعامل في جميع مراحل الخدمة، ما يضمن توفير خدمة متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والابتكار، مع تعزيز استخدام التقنيات الناشئة لتحسين الكفاءة والراحة للمتعامل.

كما تعرض المنصة مبادرة «الأكشاك التفاعلية» التي صُممت لتوفير جميع خدمات الهيئة بطريقة مبتكرة تجمع بين السلاسة والمرونة، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الكفاءات باستخدام تقنيات حديثة تلبي احتياجات المتعاملين بشكل سريع وميسر وعلى مدار الساعة 24/7.

وستقدم المنصة كذلك مبادرة «الدفع ببصمة الكفّ لاستخدام المواصلات العامة»، من خلال مواكبة تطوير أنظمة بطاقة الدفع «نول»، التي تهدف إلى تعزيز تجربة تنقل آمنة وسهلة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي، بحيث يتم استخدام تقنية الدفع ببصمة الكفّ، التي تعتبر أحد أحدث خيارات الدفع الرقمية عبر تأكيد هوية المستخدم بسرعة ودقة، وربط بصمة الكفّ بالحساب الخاص بالمتعاملين في نظام «نول».

كما ستقدم منصة الهيئة في المعرض مبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانسيابية المرورية، من خلال استخدام خوارزميات متقدمة لتقليل الازدحام وتعزيز الأمان، حيث تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الفورية، للتحكم بإشارات المرور، وتوفير رؤية تنبئية لإدارة التنقل بكفاءة في شوارع وطرق الإمارة.

وتتضمن منصة الهيئة مبادرة «تعزيز تجربة المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية»، من خلال عمود متعدد الاستخدامات يوفر مجموعة من الخصائص والمميزات التقنية، التي تسهم في تعزيز تجربة المشاة ومرتادي تلك المسارات، والتفاعل مع المميزات التقنية ونقاط الراحة المدمجة ضمن هذا العمود، حيث يحتوي على مظلة، كرسي، منافذ USB، كاميرا، مضخة هواء، وبعض أدوات الصيانة الأساسية لمستخدمي الدراجات الهوائية.