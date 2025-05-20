حمدان بن محمد: هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "شهدت توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل، بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي...".

وتابع سموه قائلا: "تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتطوير أكثر من 17000 وحدة سكنية تخدم الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات العاملة في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص ...".

وأضاف سموه: "هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم".