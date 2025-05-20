رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته بأبوظبي

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته بأبوظبي.

وتبادل سموّه وجلالة الملك حمد بن عيسى والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عن الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم أولويات التنمية، ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من الجانبين.

وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى الدولة في زيارة خاصة، وكان سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في استقبال جلالته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي.

كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسفير الدولة لدى مملكة البحرين، فهد محمد سالم بن كردوس العامري، ووكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ناصر محمد المنصوري، ومستشار سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عيسى حمد بوشهاب، إلى جانب عدد من المسؤولين.