«طرق دبي» تنفذ جسراً بطول 700 متر للقادمين من شارع دبي-العين إلى ند الشبا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذها جسر جديد في منطقة ند الشبا 4، بطول يقارب 700 متر بسعة مسارين، والمؤدي إلى المناطق السكنية في ند الشبا للقادمين من شارع دبي-العين باتجاه العين، ومن المتوقع أن يُسهم الجسر الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2600 مركبة في الساعة، في تقليل زمن الرحلة للقادمين من شارع دبي – العين إلى ند الشبا بنسبة 83% من 6 دقائق إلى حوالي دقيقة واحدة، مما يوفر حركة مرورية حرة وسريعة للمنطقة التي يصل تعدادها إلى 30 ألف نسمة، ويخفض الأحجام المرورية على المداخل والمخارج المحيطة بمنطقة ند الشبا.

وستبدأ أعمال التنفيذ في الجسر الجديد خلال الربع الأخير من عام 2025، ومن المخطط الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026، وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة والتزمها الراسخ في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بإمارة دبي، تلبية لاحتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف مناطق الإمارة وتحديداً السكنية منها، وتحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية المرورية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والتنقل.

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الإعلان عن تنفيذ الجسر الجديد في ند الشبا، يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تحقيق تنقل أكثر كفاءة وأماناً، وذلك عبر طرح مشاريع طرق وحلول مرورية مستدامة واستباقية تدعم مستقبل التنقل في الإمارة، وخفض زمن الرحلة لأصحاب المركبات من وإلى المنطقة، وتلبية احتياجات أهالي ومرتادي الأحياء السكنية، وبالتالي رفع مستوى جودة الحياة.

"طرق دبي" تنفذ جسر بطول 700 متر للقادمين من شارع دبي-العين إلى ند الشبا. ومن المتوقع أن يُسهم الجسر الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2600 مركبة في الساعة، في تقليل زمن الرحلة للقادمين من شارع دبي – العين إلى ند الشبا بنسبة 83% من 6 دقائق إلى حوالي دقيقة واحدة، مما يوفر حركة… pic.twitter.com/vmdlL565es — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 19, 2025

وتعكس هذه المشاريع التزام الهيئة في ترجمة رؤيتها الرامية إلى توفير بنية تحتية مرنة ومتكاملة، تستجيب للنمو الحضري المتسارع في الإمارة. فضلاً عن سعيها إلى تحقيق تنقل سلس ومستدام، إلى جانب ذلك تحرص الهيئة على الاستماع إلى آراء وملاحظات السكان، ودمجها ضمن خطط التطوير المستقبلية، ما يجسد نهج الهيئة التشاركي وتفاعلها مع المجتمع. وتسهم هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية لتصدر الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وفي وقت سابق، افتتحت هيئة الطرق والمواصلات جسراً رئيساً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي – العين، ويبلغ طوله 170 متراً بسعة مسارين في كل اتجاه، ويخدم الحركة المرورية من شارع دبي – العين إلى منطقة ند الشبا ومنطقة ميدان، والمشاريع التطويرية في المنطقة. وتم تنفيذ تحسينات مرورية شاملة في محيط عدد من المدارس مثل مدرسة ريبتون ومدرسة الخليج الدولية، التي يبلغ عدد طلابها نحو 10,000 طالب، وذلك من خلال توفير عدد أكبر من مواقف المركبات ومناطق التحميل والتنزيل مما أسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع من مستوى السلامة المرورية في ساعات ذروة.

وشملت التحسينات في ند الشبا تحويل أحد التقاطعات إلى دوار عند تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع ند الشبا، ما أدى إلى خفض زمن التأخير بنسبة 50% وتحسين تدفق الحركة. كما نفذت الهيئة مدخلاً ومخرجاً جديدين من شارع الميدان باتجاه المنطقة السكنية، الأمر الذي ساهم في تقليص زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%، وعزز ذلك من مرونة الحركة للسكان والزوار. وفي إطار دعم البنية التحتية الداخلية، تم تنفيذ أعمال شبكة طرق متكاملة في تنفيذ طرق داخلية ومداخل ومخارج إضافية لمنطقة ند الشبا 1 وند الشبا 3 وند الشبا4، لتحسين الربط بين الأحياء ورفع كفاءة الشبكة التجميعية.