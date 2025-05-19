ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اليوم وانخفاضها الخميس       

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً ابتداءً من اليوم، فيما تعاود الانخفاض الخميس المقبل، مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وذكرت نشرة المركز الوطني للأرصاد عن أحوال الطقس في الدولة، خلال الأيام المقبلة، أن الطقس، اليوم وغداً، سيكون رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس، بعد غد، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، شرقاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة، الخميس المقبل، ويكون الطقس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ونشاط حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 كم/س و30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

• الطقس غداً رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع فرصة لتشكل الضباب.