نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك بالقمة العربية في بغداد

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الـ34 التي افتتح أعمالها أمس في بغداد، رئيس جمهورية العراق الشقيق، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد.

وشارك في القمة عدد من قادة الدول العربية ورؤساء حكوماتها وممثليها، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وضم وفد الدولة إلى القمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، وسفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، مريم الكعبي.