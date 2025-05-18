5500 موقف عام جديد في دبي قبل نهاية العام الجاري

أكدت شركة «باركن» تحقيق زيادة بنسبة 3% في عدد المواقف العامة للمركبات خلال العام الجاري، بما يعادل نحو 5500 موقف جديد، ستبدأ بإضافتها من نهاية الربع الثاني حتى نهاية العام الجاري.

كما أكدت إضافة ما لا يقل عن 1500 موقف جديد إلى محفظة مواقف المطورين التابعة لها.

وكشفت الشركة في تقريرها ربع السنوي عن إضافة ما يقارب 11 ألفاً و700 موقف جديد في جميع مواقف المركبات، حيث بلغ إجمالي عدد المواقف في الإمارة 209 آلاف موقف، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي (197 ألفاً و300 موقف) تنقسم إلى مواقف المركبات العامة، بإجمالي 187 ألفاً و100 موقف، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، وعددها 18 ألفاً و700 موقف.

أما مواقف المركبات متعددة الطوابق فبلغ عددها 3200 موقف.

وذكرت أن عدد مواقف المركبات العامة ارتفع بواقع 10 آلاف و900 موقف، بنسبة زيادة بلغت 6% عن الربع الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة C شهدت الزيادة الكبرى بإضافة سبعة آلاف و800 موقف، في حين شهدت المنطقة D إضافة ثلاثة آلاف موقف.

كما أعادت الشركة تصنيف 200 موقف من المنطقة A إلى المنطقة X (مواقف الفعاليات الكبرى).

وشهدت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين زيادة صافية بمقدار 5% من 17 ألفاً و900 موقف في الربع الأول من العام الماضي إلى 18 ألفاً و700 موقف في الربع الأول من العام الجاري، وقد عوضت هذه الزيادة الانخفاض في المواقف الواقعة في مناطق تابعة للمطورين في النصف الثاني من العام الماضي عقب تغيير شروط الاتفاقية مع أحد المطورين في منطقة الصفوح.

وأوضحت أن إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغ 36.5 مليون معاملة، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغ 273.3 مليون درهم خلال الربع الأول بزيادة قدرها 27% عن مثيلتها العام الماضي، شاملة الإيرادات الناتجة عن حجوزات مواقف المركبات، وإيرادات تأجير المحال التجارية، وعوائد التمويل من الودائع النقدية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يُسهم تطبيق نظام التعرفة المرنة على محفظة المواقف العامة التابعة للشركة في تعزيز الإيرادات بشكل ملحوظ؛ إذ تشير التقديرات إلى أن إيرادات قطاع المواقف العامة ستراوح بين 520 مليون درهم و550 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ404.6 ملايين درهم العام الماضي.

وأشارت إلى أن عدد البطاقات الموسمية وتصاريح الوقوف الصادرة عن الشركة شهد ارتفاعاً بنسبة 41% ليصل إلى 45.8 ألف بطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري، وعزت هذا النمو بشكل رئيس إلى ارتفاع بنسبة 56% في إصدار البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر)، حيث تم إصدار 37.8 ألف بطاقة خلال الربع الأول مقارنة بـ24.2 ألف بطاقة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما الطلب على البطاقات الموسمية متوسطة وطويلة الأجل (لمدة 4–6 أشهر و7–12 شهراً)، فقد شهد تراجعاً طفيفاً، حيث تم بيع 6.2 آلاف بطاقة من هذه الفئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ6.9 آلاف بطاقة في الربع الأول من العام الماضي.