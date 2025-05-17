نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يصل روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر رئيساً للكنيسة الكاثوليكية.

ويأتي تنصيب البابا ليو الرابع عشر خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في تعزيز الحوار الحضاري والإنساني، حيث كان أحد الموقعين على "وثيقة الأخوة الإنسانية" في العاصمة أبوظبي في فبراير 2019، كميثاق عالمي للسلام والتعايش الإنساني، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية.

ومن المقرر أن تشهد ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان مراسم تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، بحضور عدد من رؤساء الدول وقادة وزعماء العالم، في تقليد عريق تتبعه الكنيسة الكاثوليكية.