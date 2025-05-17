شرطة الفجيرة تطلق حملة «للمشاة حق في العبور بأمان»

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الحملة الفرعية الثانية تحت شعار «للمشاة حق في العبور بأمان»، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 2025، وتستمر الحملة لمدة شهر. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وتوعية قائدي المركبات والمشاة بأهمية الالتزام بقواعد العبور الآمن، بما يسهم في الحد من حوادث الدهس وتقليل نسب الوفيات والإصابات، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ ثقافة استخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وتجنب السلوكيات الخطأ التي تُشكل خطراً على حياتهم.

وأكدت إدارة المرور والدوريات أن الحملة تأتي تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً، وتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً الفئات الأكثر حاجة للرعاية مثل كبار السن والنساء والأطفال وأصحاب الهمم.

وشددت شرطة الفجيرة على أهمية التعاون بين السائقين والمشاة لتحقيق السلامة المرورية المتبادلة، ونشر السلوكيات المرورية الصحيحة بين شرائح المجتمع كافة.

يُشار إلى أن المادة 89 من قانون السير والمرور الاتحادي تنصّ على توقيع غرامة مالية قدرها 400 درهم على المشاة الذين يعبرون الطريق من غير الأماكن المخصصة لهم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وضمان سلامة الجميع.