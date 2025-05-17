الرئيس الأميركي يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية بالعاصمة أبوظبي، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، محمد خليفة المبارك، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوه في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني. وتعرّف ترامب - خلال الزيارة - إلى الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدّمها البيت. وتُسلط هذه الزيارة الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية، باعتباره رمزاً للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.