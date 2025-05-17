زيارة ترامب إلى الإمارات تستأثر باهتمام وسائل الإعلام العالمية

استأثرت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام واسع من قِبل وسائل الإعلام العالمية التي نوّهت بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين كلا البلدين.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية، إلى أهمية المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس دونالد ترامب، وما نتج عنها من مخرجات ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية، فضلاً عن تأثيرها المباشر في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على صعيدي المنطقة والعالم.

وقالت «CNN»، إن الرئيس الأميركي حظي بحفاوة استقبال لافتة لدى وصوله إلى دولة الإمارات، وأشارت إلى أن «حاملة الورود» وتفاعله مع الرقصة الشعبية، كانت من أبرز مشاهد الاستقبال في مطار الرئاسة بأبوظبي.

وسلطت «CNN» الضوء على إعلان تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الشامل، الذي شهده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس ترامب. وأوضحت أن المشروع يُعدّ أكبر عملية نشر لمراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، إذ سيسهم في توسّع نطاق عمل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الأميركية في الشرق الأوسط.

وتحت عنوان «رئيس الإمارات يمنح ترامب أعلى وسام مدني»، أكدت قناة «فوكس نيوز» أن هذا التكريم يحمل دلالة ورمزية كبيرة، لأن الوسام يحمل اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لايزال إرثه في العمل الإنساني والتعاون الدولي والسعي إلى السلام، له تأثيره في جميع أنحاء العالم.

من ناحيتها، قالت «رويترز»، إن زيارة الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات تعكس حرصاً متبادلاً على مواصلة وتعزيز الصداقة بينهما، لما فيه مصلحة شعبيهما.

وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب، تعهد بتعزيز العلاقات الأميركية مع دولة الإمارات، وأشارت إلى أن البلدين اتفقا على تعميق التعاون في مجالات متعددة، لاسيما مجال الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، قالت وكالة «أ.ف.ب»، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يختتم جولته الخليجية في أبوظبي، بتعهدات استثمارية مذهلة في مجالات متعددة، وأشارت إلى أن الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تنمو بقوة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس دونالد ترامب.

واستحوذت انطباعات الرئيس الأميركي - خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي - على اهتمام قناة «BBC»، إذ أشارت إلى تصريح الرئيس ترامب الذي عبر خلاله عن امتنانه وفخره بالزيارة، ووصفه للإجراءات الخاصة التي جرت من أجله في رحاب هذا المعلم الثقافي والديني بأنها «تكريم عظيم».

أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد اعتبرت أن الإعلان عن تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الشامل في أبوظبي، يمثّل فوزاً كبيراً لدولة الإمارات التي تسعى لأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكدت في الوقت ذاته، أن الاتفاق يعكس ثقة إدارة الرئيس ترامب بدولة الإمارات.