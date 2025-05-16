انتخاب ممثل الإمارات لدى مجلس الإيكاو نائبا لرئيس لجنة المناخ والبيئة التابعة للمنظمة

تم انتخاب محمد سالم، نائب الممثل الدائم للدولة لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، نائبًا لرئيس لجنة المناخ والبيئة CEC التابعة للمجلس والتي تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.

ووفق بيان صحافي صادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني، يعد اختيار ممثل الدولة لهذا المنصب، تأكيداً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات إقليميا ودوليا وجهودها المشهود لها في مجالات الاستدامة البيئية وسياسات المناخ في قطاع الطيران المدني الدولي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الانتخاب يعكس التزام الإمارات الراسخ وريادتها في مجال الاستدامة البيئية بالطيران المدني الدولي، مشيرا إلى أن تعيين محمد سالم يؤكد تقدير المجتمع الدولي للدور الفاعل الذي تلعبه الكوادر الإماراتية ضمن اللجان المختلفة لمنظمة الإيكاو، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الإيكاو والجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

ويأتي هذا الانتخاب في وقت يشهد فيه جهودا مكثفة من قبل منظمة الإيكاو لقيادة قطاع الطيران العالمي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وطموحات الوصول إلى انبعاثات صفرية.

ولطالما كانت دولة الإمارات لاعباً فاعلاً في أجندة الإيكاو البيئية، حيث دعت إلى تبني مصادر طاقة أنظف، وخاصة الوقود المستدام للطيران SAF والوقود منخفض الكربون للطيران LCAF، وأطلقت مبادرات مبتكرة لخفض الانبعاثات، ودعمت الأطر العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.

ومن خلال منصبه، كنائب لرئيس اللجنة، سيلعب محمد سالم دورًا هامًا في تعزيز إستراتيجية منظمة الإيكاو المناخية، وضمان التنفيذ الفعال لإجراءات طموحة مثل خطة "كورسيا" لتعويض وخفض انبعاثات الكربون من الطيران الدولي، وتحقيق الهدف التاريخي للمنظمة المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطيران بحلول عام 2050.