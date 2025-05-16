رئيس الدولة يستقبل الرئيس الأميركي بقصر الوطن في أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، الذي يقوم بـ«زيارة دولة» إلى دولة الإمارات.

وجرت للرئيس الأميركي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث رحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف، وقدّمت فِرَق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الأميركي، إلى جانب مجموعات من الأطفال يُلوّحون بأعلام البلدين، ويُردّدون العبارات الترحيبية.

كما شاركت في مراسم الاستقبال «مجموعة مجتمعية» ضمت عدداً من الطلبة المتميزين من «مخيمات الفضاء»، إضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء ومهندسي المهمات الفضائية، للتعبير عن الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور مختلف فئات المجتمع في مشروعاتها التنموية.

وعرضت مجموعة من المقتنيات والمواد في «معرض على درب النجوم»، الذي يتناول مسيرة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه المبكر بهذا المجال.

كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها بأعلام الولايات المتحدة، وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن، إلى جانب العبارات الترحيبية بالرئيس دونالد ترامب، واحتفاء بزيارته للبلاد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية-الأمريكية من أجل المستقبل خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقة تحالف إستراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع».

وقد كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما يرافق الرئيس الأميركي وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، وصل، أمس، إلى أبوظبي في «زيارة دولة» إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، وعدد من كبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تُقلّ الرئيس الأميركي، لدى دخولها إلى أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية، احتفاء بزيارته، حيث استأذن قائد السرب الرئيس الأميركي في مرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحّباً به في دولة الإمارات.

رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، «وسام زايد» الذي يُعدّ أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول ورؤسائها وملوكها، تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وازدهارها، وتعبيراً عن الاعتزاز بهذه العلاقات، وثمن سموه دور الرئيس الأميركي في ترسيخ علاقات البلدين.

وقال سموه: «إننا نعبّر من خلال منح الرئيس دونالد ترامب (وسام زايد) عن تقديرنا لدوره، واعتزازنا بما يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة من علاقات متينة، والحرص على مواصلة تعزيزها».

محمد بن زايد:

• الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي متين، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة.

دونالد ترامب:

• محمد بن زايد قائد عظيم، والعلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها، وتواصل تحقيق مزيد من التطور.