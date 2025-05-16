ترامب: محمد بن زايد قائد عظيم ورائع

وصف رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقائد العظيم والرائع.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال كلمة له في قطر، قبيل وصوله إلى دولة الإمارات في «زيارة دولة»: «أتوجّه اليوم إلى دولة الإمارات، ولديهم قائد عظيم ورائع».

وعلى مدار أربعة أيام، يقوم ترامب بجولة في منطقة الخليج، بدأت بالسعودية وقطر ويختتمها بـ«زيارة دولة» إلى دولة الإمارات.