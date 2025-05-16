رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، أمس، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السموّ رئيس الدولة، أمس، الرئيس دونالد ترامب بقصر الوطن في أبوظبي، الذي يقوم بـ«زيارة دولة» إلى الإمارات، حيث رحّب سموه بالرئيس الأميركي، مؤكداً أهمية الزيارة في دفع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات، مثمناً سموّه ما عبّر عنه الرئيس الأميركي من توجهات إيجابية تجاه تعزيز العلاقات الإماراتية - الأميركية منذ توليه منصبه، والتي ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار.

واستعرض سموّه والرئيس دونالد ترامب آفاق التعاون وفرص توسيع مجالاته، خصوصاً الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحتواء التصعيد في المنطقة، الذي يهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة هذه الجهود ودفعها نحو المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي متين، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، إضافة إلى ارتكازها على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

كما شدّد سموّه على حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل رؤاهما المشتركة بشأن العمل من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وبناء موقف دولي فاعل تجاه التحديات العالمية المشتركة، وذلك انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال العمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف.

وأكّد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتاهما لتطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وقال صاحب السموّ رئيس الدولة إن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بصداقة متينة على مدى عقود عدة، كانت دولة الإمارات خلالها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين وشعبيهما، بجانب مواصلة العمل معاً في كل ما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار سموّه إلى الشراكة القوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة من أجل المستقبل، التي عززها دعم فخامته خصوصاً في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها وتواصل تحقيق مزيد من التطور.

كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأميركي إعلان تدشين «مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط»، وهو جزء من مجمع ذكاء اصطناعي مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وأقام صاحب السموّ رئيس الدولة مأدبة عشاء تكريماً للرئيس الأميركي والوفد المرافق.

وكان الرئيس الأميركي قد كتب كلمة بسجل الزوّار في قصر الوطن، عبّر خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الأميركية استراتيجية راسخة، ويواصل البلدان العمل معاً على تعزيزها بما يخدم التنمية المشتركة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المباحثات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والوفد المرافق للرئيس الأميركي.

محمد بن زايد:

. دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي متين.

دونالد ترامب:

. العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها، وتواصل تحقيق مزيد من التطور.

. الجانبان بحثا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، واحتواء التصعيد في المنطقة، الذي يهدد أمنها واستقرارها.