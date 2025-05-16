«شؤون المواطنين» في عجمان يطلق «جاهزين يا وطن»

أطلق مكتب شؤون المواطنين في عجمان أولى جلسات مبادرة «جاهزين يا وطن»، بمشاركة 600 طالب من طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم ومكتب شؤون التعليم الخاص.

وتم تنظيم الجلسة، التي حملت عنوان «الخدمة الوطنية»، في مسرح مركز عجمان الثقافي التابع لوزارة الثقافة، وحاضر فيها ممثلون عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في بداية سلسلة من الورش التدريبية الهادفة إلى تأهيل الشباب، تمهيداً لانخراطهم في الخدمة الوطنية.

وتضمنت الجلسة ورشة توعوية بالخدمة الوطنية وأهدافها، سلطت الضوء على تجارب المجندين، إضافة إلى إجراء فحوص طبية للمشاركين، ومحاضرة لأسس التغذية السليمة بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة.

وتُعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتأتي بالتزامن مع «عام المجتمع 2025»، في إطار سعي حكومة عجمان إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتي القادر على تحمل المسؤولية الوطنية بثقة وجاهزية.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل 600 طالب من أبناء عجمان خلال ثلاثة أشهر، عبر برنامج متكامل من الورش التي يقدمها متخصصون من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويركز البرنامج على تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الجسدية، وإعداد الطلاب ذهنياً ونفسياً قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إن إطلاق مبادرة «جاهزين يا وطن» يمثل بداية مهمة نحو تأهيل الشباب للمرحلة المقبلة من حياتهم، وهي مرحلة الخدمة الوطنية التي تعتبر ركيزة في بناء الإنسان الإماراتي القوي والمؤهل.

وأضاف أن هذه المبادرة تُجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، والتأكيد على أهمية الاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الحقيقي لأي تنمية مستقبلية.

وتضمنت الجلسة مداخلات من مجندين سابقين تحدثوا عن تجاربهم خلال أداء واجب الخدمة الوطنية، ومداخلات لمتخصصين في الصحة واللياقة البدنية، إلى جانب مشاركة أخصائيين في مجال التغذية.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلاب، الذين أبدوا حماساً واستعداداً لخوض تجربة الخدمة الوطنية بكل جدية، فيما تُشكل مبادرة «جاهزين يا وطن» نموذجاً وطنياً فاعلاً في تمكين الشباب، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المرحلة العسكرية، مع توفير الدعم اللازم لهم في فترة ما قبل الانضمام. ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة تنظيم دورات تدريبية مكثفة خلال فترة الصيف تستهدف المشاركين ضمن البرنامج.