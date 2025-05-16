تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات
تواكب «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية تغطية مباشرة لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تنقل لكم تفاصيل الزيارة ومجريات اللقاءات الرسمية.
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تغطية مباشرة لليوم الثاني من زيارة الرئيس ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة#الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي https://t.co/XL7zpfZIW9— تلفزيون دبي (@dubaitv) May 16, 2025
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