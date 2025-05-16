تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات

تواكب «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية تغطية مباشرة لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تنقل لكم تفاصيل الزيارة ومجريات اللقاءات الرسمية.

كونوا معنا في تغطية مستمرة ، لمتابعة الحدث من قلب المشهد.