تغطية مباشرة... الإمارات ترحب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب

تتابع «الإمارات اليوم» لحظة بلحظة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في محطة بارزة في مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وتعبر الزيارة عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو نصف قرن بين البلدين، والتي حافظت على متانتها وتطورها المستمر، إذ تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتشهد الزيارة سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، وتتناول ملفات استراتيجية تُعزز الشراكة الراسخة بين البلدين في مجالات الاقتصاد، الأمن، التكنولوجيا، والابتكار.