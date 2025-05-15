«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» توقّع مذكرة تفاهم مع «Gov Campus»

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم استراتيجية مع «Gov Campus»، التابعة للمجموعة الدولية للاستشارات «IAG»، بهدف تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، بما يسهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور علي بن سباع المري، والرئيس التنفيذي لـ«Gov Campus»، الدكتور نبيل اليوسف، وتنص على التعاون في تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تدريبية مشتركة، تستهدف موظفي القطاع الحكومي، مع التركيز على تنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف التي تعزز التميز في تقديم الخدمات العامة.

وتنص المذكرة على التعاون أيضاً في مجال الريادة الفكرية، وإنتاج بحوث مشتركة تُعنى بمستقبل العمل الحكومي وموضوعات القيادة والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة، بما يسهم في تمكين صنّاع القرار من تطوير رؤى استراتيجية تستشرف التحديات وتواكب تطلعات المستقبل.

وأكد علي بن سباع المري أن المذكرة تتيح تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في تطوير الكفاءات الحكومية، من خلال برامج تدريبية مبتكرة تصممها نخبة من الخبراء، بما يواكب التوجهات العالمية والمستجدات المستقبلية، ويضمن إشراك الكوادر الوطنية بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.