"طلبات" تتعاون مع "بولت" لتوفير مزايا وحلول نقل ذكية للمتعاملين في الإمارات

أعلنت طلبات، المنصة الرائدة لطلبات التوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن عقد شراكة استراتيجية مع بولت، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات النقل المشترك، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في دولة الإمارات وتوفير قيمة مضافة لهم. ويتيح هذا التعاون لمشتركي طلبات برو فرصة الاستفادة من خصومات حصرية على رحلات بولت، بما يعكس التزام الطرفين بتقديم تجربة سلسة ومتكاملة.

ويهدف "طلبات برو" وهو برنامج الولاء الخاص بطلبات، لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم مميزات عديدة من التوصيل المجاني من مجموعة واسعة من المطاعم والمتاجر، إلى العروض الحصرية على الطعام، والبقالة، وخدمة داين آوت (DineOut). وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن مشتركو "طلبات برو" من الاستفادة من خصم بنسبة عشرة بالمئة على 10 رحلات من بولت وبحد أقصى 15 درهم إماراتي لكل رحلة، مما يوفّر حلول نقل معقولة التكلفة إلى جانب خدمات توصيل الطعام والبقالة. وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام الطرفين بتوفير تجربة متكاملة وسلسة تجمع بين منصتين موثوقتين يستخدمها المتعاملين على نطاقٍ واسع في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، توماسو رودريغيز في مؤتمر صحافي اليوم: "تحرص طلبات على عقد شراكات استراتيجية تثمر عن الارتقاء بواقع المجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها. وتتضمن هذه الاتفاقية مع بولت إطلاق باقة من المزايا الخاصة لمشتركي طلبات برو، وتمهّد الطريق لاستكشاف مزيدٍ من أوجه التعاون التي تسهم في خلق قيمة أفضل وتشجيع الابتكار وإثراء تجارب المتعاملين".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي منصور رحمه الفلاسي: "نلتزم في بولت بتقديم رحلات تتسم بأعلى مستويات الراحة والموثوقية وبأسعار معقولة، من خلال تحديد الأسعار بشفافية وتقديم تجارب الاستخدام السلسة عبر التطبيق، التي تشمل التتبع اللحظي وخيارات النقل المرنة التي تناسب مختلف أنماط الحياة.

وأضاف لـ"الإمارات اليوم": "تعد طلبات منصة يعتمد عليها المتعاملون يومياً، ويمثل التعاون معها فرصة مثالية لتلبية احتياجات المستخدمين في مجالات النقل وتوصيل الطعام ومنتجات البقالة. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعينا إلى تعزيز القيمة المقدمة للمتعاملين وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات النقل اليومي، تماشياً مع رؤية دبي لبناء مجتمع حضري ذكي ومترابط".

وتابع الفلاسي: "نستهدف تعريف مستخدمي طلبات بالخدمات المتاحة عبر منصة بولت، بما يخدم إمارة دبي باعتبارها الإمارة الأذكى."

ومن خلال الاستفادة من التكامل الوثيق بين خدمات النقل والتوصيل، يسعى الطرفان إلى تحقيق رؤيتهما المشتركة في الارتقاء بمعايير الحياة الحضرية الذكية والمستدامة والمريحة والمتمحورة حول راحة المستخدم، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل. وتعد خدمات بولت للنقل عند الطلب امتداداً منسجماً لمنظومة نمط الحياة المتكاملة التي توفرها طلبات، مما يمنح المستخدمين مزيداً من الراحة والتحكم بأنماط تنقلهم وتسوقهم وحياتهم بالاعتماد على منصات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام.

وتسعى كل من "طلبات" و"بولت" إلى تمهيد الطريق نحو إرساء نمط حياة حضري يتّسم بأعلى مستويات الترابط والراحة والقيمة، ومصمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين، وتعكس تطلعاتهم نحو أسلوب حياة أكثر مرونة وسهولة