محمد بن زايد يهنئ إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة متمنياً له التوفيق في خدمة ألبانيا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة متمنياً له التوفيق في خدمة ألبانيا وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها خاصة في القطاعات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين" .