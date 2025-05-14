حمدان بن محمد: إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بدبي

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2025.

واعتمد سموّه حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع، بما يُرسّخ جودة حياة المواطنين، منها الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى اعتماد مبادرة «ذُخر للمتقاعدين»، بهدف تمكين وإثراء حياة المتقاعدين عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة «مخيم غمران»، الذي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي، بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين، واطلع سموّه على أبرز إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رفاه المواطنين

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «قامت اللجنة بدعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تنفيذ 1315 وحدة سكنية، وتقديم 10131 منحة أراضٍ سكنية، و8663 منحة مالية وإسكانية، و9204 قروض إسكانية، علاوة على إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي 1078 مستفيداً، فيما تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم».

وأضاف سموّه: «رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، والأساس الذي تبنى عليه المشاريع والمبادرات الكبرى، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أولوية حشد الجهود والطاقات والأفكار النوعية لخدمة المجتمع، وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من استقرار وثقة بالمستقبل».

وأوضح سموّه: «أطلقنا برنامج (ذُخر للمتقاعدين) بهدف تمكين وتعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال تطوير برامج ومبادرات متنوعة، توفر معايير نمط الحياة الصحية، وتعزز الأمن المالي والتواصل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة، لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع.. البرنامج يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعيش وأفضل مدن العالم في توفير مقومات السعادة لمواطنيها».

وقال سموّه: «جهود المتقاعدين ستبقى محل فخرنا واعتزازنا.. وسنعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم بما يحقق أعلى مستويات استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعزز رفاههم».

وحول الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في القطاعات الاجتماعية والإنسانية، وتحرص على إطلاق مشاريع وقفية رائدة ومبتكرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية بالصورة المثلى.

وأضاف سموّه: «حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي، وذلك بدعم ومشاركة أبنائها ممن يقدرون قيمة الوقف، ويعون أهدافه ودوره الكبير في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة».

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، وأن يكون الوقف دوماً باباً من أبواب التكافل المجتمعي للقادرين من أبناء الوطن، وأن يصبح دعم المصارف الوقفية عادة مجتمعية تتوارثها الأجيال، لتؤدي تلك المصارف دورها المهم في خدمة المستفيدين بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية».

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة «مخيم غمران»، في تعزيز الروابط العائلية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة.

وقال سموّه: «مستمرون في إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز التواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعنا.. الأسرة هي أساس الوطن وركيزة التنمية، وقوة العلاقة بين الآباء والأبناء هي التجسيد الحقيقي لمعنى حوار الأجيال والرؤى والأفكار، والضمانة الأكبر لصون القيم النبيلة وموروثنا الاجتماعي العظيم».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية تحت عنوان واحد (رفاهية وجودة حياة المواطن)، فهذه أولوية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتوجيهاته واضحة بأن المواطن هو أولاً وثانياً وثالثاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا.. كما اعتمدنا خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية بقيمة 10 مليارات درهم، وبعوائد متوقعة تصل إلى مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.. نموذج جديد بعوائد مستدامة من أجل عطاء مستدام».

وأضاف سموّه: «خلال الاجتماع، اطلعت على تقرير شامل حول إنجازات اللجنة، وأبرز مشاريعها المستقبلية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة كافة شرائح مجتمعنا.. منذ تأسيسها دعمت اللجنة وتابعت توظيف أكثر من 33400 مواطن ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، وفي ملف الإسكان تم تنفيذ 1315 وحدة سكنية، وتقديم 10131 منحة أراضٍ، و8663 منحة مالية وإسكانية، إلى جانب 9204 قروض إسكانية.. الإسكان أولوية، وسنواصل متابعة هذا الملف بكافة تفاصيله من أجل راحة المواطنين واستقرارهم.. نعمل اليوم من أجل غدٍ أكثر ازدهاراً.. ومجتمع أكثر تماسكاً.. ومواطن أكثر سعادةً، ونبشركم بأن القادم في دبي أفضل وأجمل».

وقال سموّه: «تم إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، وعلى هامش الاجتماع أطلقنا (مبادرة ذُخر المتقاعدين)، تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة دبي وأهلها، حيث تتضمن المبادرة باقة متكاملة من المشاريع والبرامج لدعمهم وتمكينهم، كما اعتمدنا كذلك (مبادرة مخيم غمران)، التي ستجمع جيل الآباء والأبناء للتخييم في صحراء دبي، بهدف غرس المهارات الاجتماعية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيمنا الأصيلة».

مصارف الأوقاف المجتمعية

واعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033.

وتهدف الخطة إلى دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ليستفيد منها ما يزيد على 250 ألف شخص و100 جهة سنوياً، حيث تعتمد الأوقاف المجتمعية على أصول ثابتة تستمر في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ما يجعلها مصدراً مستداماً للعطاء.

وتتضمن الخطة تعزيز استقطاب أوقاف الشركات العالمية ورجال الأعمال الدوليين، والاستفادة من فوائض محفظة إعادة الإعمار التابعة للمؤسسة وتوجيهها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في دبي، لتطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني.

«ذُخر للمتقاعدين»

كما اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «ذُخر للمتقاعدين»، بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع، وتستهدف المبادرة المقبلين على التقاعد، حيث توفر لهم خدمات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية، والتخطيط المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات واستكشاف الهوايات، كما تستهدف المبادرة المتقاعدين، وتقدم لهم برنامجاً صحياً منتظماً، إضافة إلى تعزيز إدارة الدخل والأمن المالي، والمشاركة المجتمعية الفعّالة، والتلاحم والتفاعل مع الأجيال، والتعلم المستمر.

وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لأطياف المجتمع كافة، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

وتقدم مبادرة «ذُخر للمتقاعدين» العديد من الخدمات، منها تعزيز الصحة البدنية والذهنية، وتوفير الفحوص الدورية للمتقاعدين، وتثقيفهم بأهمية الدعم النفسي، فضلاً عن عدد من خدمات الرعاية الطبية المنزلية، ومبادرات لتعزيز اللياقة البدنية للمتقاعدين.

مبادرة «مخيم غمران»

واعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً، مبادرة «مخيم غمران»، وهو عبارة عن مخيم شتوي يجمع آباء وأبناء إمارة دبي للتخييم في صحراء دبي، واكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين.

وسيتم تنظيم المخيم لمدة ثلاثة أيام خلال الإجازات المدرسية، ويركز على تطوير المهارات الحياتية للآباء والأبناء، حيث يُعدّ المخيم فرصة لتوطيد الروابط العائلية.

توظيف المواطنين

واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أبرز قرارات وإنجازات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي منذ إنشائها، حيث شهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز اللجنة دعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توظيف أكثر من 8430 مواطناً في القطاع الحكومي، وتوظيف أكثر من 25 ألف مواطن في القطاع الخاص.

الإسكان وجودة الحياة

وتمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من إنجاز وتنفيذ 1315 وحدة سكنية، و10131 منحة أراضٍ سكنية، و8663 منحة مالية وإسكانية، و9204 قروض إسكانية.

وشملت أبرز مشاريع مسار الإسكان وجودة الحياة: اعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية والبدء بثلاث مناطق، هي «المزهر1» و«الخوانيج 2» و«البرشاء 2»، وتسريع تخصيص 1050 مسكناً في الخوانيج ضمن مشاريع الإسكان المتكاملة للمواطنين في دبي، وتوفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة، لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، إضافة إلى إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل، المنصة الموحّدة التي تغطي احتياجات المواطنين كافة من خدمات الإسكان والبناء والأراضي، فضلاً عن إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم.

الخدمات الاجتماعية

وفي مسار الخدمات الاجتماعية، بلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية في العام الماضي 1078 شخصاً، ومن أبرز مشاريع المسار برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي يهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي من خلال تقديم دعم مادي واجتماعي وتثقيفي، حيث وصل العدد الإجمالي للأعراس، التي تمت من خلال مبادرة أعراس دبي خلال 2024 وحتى مايو 2025، إلى 545 عرساً، في حين يبلغ عدد الأعراس المتوقعة كحد أدنى من خلال البرنامج، حتى نهاية 2025، نحو 711 عرساً، كما يبلغ الحد الأدنى لنسبة أعراس المواطنين، المتوقع إنجازها من خلال البرنامج في 2025، نحو 54%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 77% في عام 2026.

ومن أبرز مشاريع مسار الخدمات الاجتماعية أيضاً، رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم، وتنظيم برنامج الثقافة المالية للأسرة في دبي، حيث تم استقطاب 100 مشارك في دورته الأولى لدعم تأسيس الأُسر في دبي.

الدعم الرقمي والإحصائي

وفي ما يتعلق بمسار الدعم الرقمي والإحصائي، من المخطط أن يبلغ إجمالي عدد الخدمات التي سيتم توفيرها عبر منصة «إماراتي»، حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، أكثر من 765 خدمة، فيما بلغ مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «إماراتي» حتى الآن 328 خدمة.

الأوقاف المبتكرة

وفي مسار الأوقاف المبتكرة، بلغ إجمالي المصارف الوقفية للتنمية المجتمعية 24 مليوناً بنمو 51.85% مقارنة بعام 2021، فيما بلغت قيمة الأصول 2.6 مليار درهم بنمو 98.12% مقارنة بعام 2021.

يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تهدف إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين، وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تتابع ملف الخدمات مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي، ومتابعة تنفيذها.

إنجازات اللجنة والمشاريع المستقبلية

استمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز إنجازات اللجنة، وأهم المشاريع المستقبلية، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كل شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل، وتسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع.

ولي عهد دبي:

. رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، بما يترجم رؤية وتوجيهات محمد بن راشد في أولوية حشد الجهود والأفكار النوعية لخدمة المجتمع.

. دعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص.

. إنجاز 1315 وحدة سكنية، و10131 منحة أراضٍ سكنية، و8663 منحة مالية وإسكانية، و9204 قروض إسكانية.

. 10 مليارات درهم قيمة الأصول العقارية والمالية لمصارف الأوقاف المجتمعية، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033.

