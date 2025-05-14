توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة، غداً، مع نشاط حركة الرياح المثيرة والمحملة بالغبار والأتربة، واضطراب موج البحر.

وذكر المركز، في نشرته حول أحوال الطقس، أن طقس الغد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ونبه المركز إلى أن طقس بعد غد سيكون مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً في بحر عمان.