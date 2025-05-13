محمد بن زايد: تمكين الشباب في مجالات العمل الوطني يعد أولوية في استراتيجية التنمية الشاملة للدولة

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم على مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وبرامجها النوعية ورؤيتها تجاه تمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع.. وذلك خلال استقبال سموه وفد المؤسسة وأعضاء مجالس الشباب المحلية ومجلس الإمارات للشباب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـ أن تمكين الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني يعد أولوية رئيسية في استراتيجية التنمية الشاملة للدولة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تضع الشباب في جوهر رؤيتها للمستقبل وتراهن عليهم في مواصلة تحقيق طموحاتها التنموية وتقدمها وتعزيز مكتسباتها الوطنية.

رئيس الدولة يطلع على مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب ورؤيتها لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع، خلال استقباله وفد المؤسسة ومجالس الشباب#وام https://t.co/jllNPxPRf2 pic.twitter.com/qcEODFWmjL — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2025

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.