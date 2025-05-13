ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى كازاخستان

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، كان قد بدأها سموّه تلبيةً لدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وكان في وداع سموّه، لدى مغادرته مطار أستانا الدولي، رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكازاخستاني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدم والنماء والازدهار في مختلف المجالات.