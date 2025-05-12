عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيران العلاقات بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول سموه، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.