محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اليوم الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ مكتوم بن بطي بن مكتوم آل مكتوم على كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم.

كما حضر حفل الاستقبال، برفقة سموه، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ.

وهنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.