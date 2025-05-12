514 وظيفة من شرطة دبي لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

بناءً على توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار حرصها على استقطاب الكفاءات المهنية الوطنية من خريجي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن طرح 514 وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثامنة، لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف الذي انطلق في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، ويستمر حتى 14 مايو .

وأوضح اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الإعلان عن هذا العدد من الوظائف يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استقطاب الكفاءات الشابة، لتحقيق التطلعات المُستقبلية خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيلعب دوراً مهماً في العمل الشرطي، ويساهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع.

وأضاف اللواء أن الوظائف المعروضة تهدف إلى توفير الفرص لخريجي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة وطنهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتسخير إمكانياتهم وقدراتهم في العمل الشرطي، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز صفوفها من هذه الكوادر الشابة، لما يتمتعون به من مواصفات مُتميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

الوظائف الجامعية

من جانبه، أكد العقيد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الوظائف المطروحة ستنقسم إلى قسمين، إحداها للجامعيين والأخرى لصف الضباط، مبيناً أن الوظائف الجامعية، يبلغ عددها 53 وظيفة مُتنوعة في تخصص الهندسة، ومساعد عام بيانات، وأخصائي نُظم تشغيل، وتنفيذي تواصل اجتماعي.

وظائف صف الضباط

أما بخصوص وظائف صف الضباط، فأوضح العقيد بن دعفوس أن هذه الوظائف يبلغ عددها 461 وظيفة، وتهدف إلى رفد القطاعات الشرطية بالكوادر الشابة، مُشيراً إلى أن المُتقدمين للعمل كصف ضباط ستوفر لهم وظائف في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للمرور، ومركز شرطة الموانئ، وأكاديمية شرطة دبي.

وأكد العقيد بن دعفوس أن شرطة دبي باشرت في اليوم الأول من افتتاح معرض الخدمة الوطنية استقبال المجندين عبر منصتها، حيث وفرت لهم أجهزة إلكترونية لتمكينهم من التقديم على الوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.

شروط الالتحاق

وجدد العقيد حمد بن دعفوس التأكيد على أن الراغبين في الالتحاق بشرطة دبي من مجندي الخدمة الوطنية، يجب أن تتوفر فيهم الشروط المُعتمدة والمنشورة في الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط للحصول على الوظيفة في شرطة دبي، تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحوصات الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، مُتمنياً التوفيق لكافة الراغبين في أن يكونوا جزءاً من قصة الريادة والتميز في شرطة دبي.