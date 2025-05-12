عدد أيام الاجازة المتوقعة في عيد الأضحي بالإمارات

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحي المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو المقبل، فيما يتوقع أن تصل عدد أيام الاجازة المتوقعة أربعة أيام إذ أنه حسب قرار مجلس الوزراء، فإن أيام الاجازات تكون يوم وقفة عرفة، 9 ذي الحجة، واجازة عيد الأضحي ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ذي الحجة.

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم"، إن هلال شهر ذي الحجة سيولد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 الساعة 07:02 بتوقيت الامارات، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، و يظل فوق الافق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس ، ولذلك فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم، وعليه يكون يوم الاربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة .

جدير بالذكر أن العام الماضي، شهد تبايناً بين الدول العربية وغير العربية في موعد عيد الأضحى المبارك، بسبب اختلاف طرق رؤية الهلال واعتماد بعض الدول على الحسابات الفلكية، بينما تعتمد دول أخرى على الرؤية البصرية للهلال، مما يؤدي إلى اختلاف مواعيد بداية الشهور الهجرية ومن ثَم تواريخ الأعياد الإسلامية.