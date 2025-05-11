حمدان بن محمد: القوات الجوية والدفاع الجوي فخر الوطن وحماة الاتحاد

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القوات الجوية والدفاع الجوي فخر الوطن وحماة الاتحاد، وأن "قواتنا المسلحة الباسلة، التي تُمثل بكافة منتسبيها نموذجاً مشرفاً في الانضباط، والكفاءة الميدانية، والاحترافية العالية".

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "تفقدتُ قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجهود قواتنا المسلحة الباسلة، التي تُمثل بكافة منتسبيها نموذجاً مشرفاً في الانضباط، والكفاءة الميدانية، والاحترافية العالية…نفخر بالقوات الجوية والدفاع الجوي، وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة بفضل رؤية ومتابعة رئيس الدولة حفظه الله ... هذه القوات هي جزء من منظومة وطنية متكاملة، حفظت عهدها للوطن ولقادته ولشعبنا، فهم الصقور المخلصين حماة الاتحاد فشكراً لقلوب لا تنبض إلا بحب الإمارات".