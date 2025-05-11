خالد بن محمد يعيّن مستشارين ومديري عموم في ديوان ولي العهد

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قرارات بتعيين مستشارين ومديري عموم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

فقد أصدر سموه قرارات بتعيين مريم عيد خميس المهيري مستشاراً للعلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، إضافة إلى مهامها الأخرى، وغانم سلطان أحمد السويدي مستشاراً للشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، إضافة إلى مهامه الأخرى.

كما شملت القرارات تعيين كل من خالد أحمد رقيط السويدي مديراً عاماً للشؤون التنفيذية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وحمد سالم راشد بالحباله مديراً عاماً لمراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة، وأحمد محمود محمد فكري مديراً عاماً للشؤون الاستراتيجية في ديوان ولي العهد بدرجة وكيل دائرة.