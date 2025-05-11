حمدان بن محمد: مستمرون في تطوير خدمات حكومة دبي لإسعاد كل المتعاملين

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر، ويضع احتياجات وتطلعات المتعاملين في صميم السياسات المطبقة والخدمات المقدمة.

وقال سموّه: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخدمات الحكومية في دبي تستبق تطلعات المتعامل وتلبيها بأفضل السبل وأيسرها. وسياسة خدمات 360 ليست تحسيناً إجرائياً، بل نهج حكومي متكامل يعزز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع، ويحوّل البيانات والتكامل الرقمي إلى منظومة خدمات شاملة في دبي، تُصمَّم حول الإنسان، وتُدار برؤية تواكب المستقبل». وأضاف سموّه: «خدمات 360 شملت حتى الآن 997 خدمة حكومية مطوّرة، ووفرت على المتعاملين في دبي 2.3 مليار درهم، وعلى الجهات الحكومية 1.6 مليار درهم. فخور بما تحققه فرق العمل الحكومية، فالعمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهات قادر على تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي. وكل جهة شاركت هي شريك فعلي في تعزيز ريادة دبي وجزء من قصة نجاح دبي». وأشار سموّه إلى أن «راية حمدان تُمنح للأثر، لا للأداء فقط». وهنّأ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وجميع كوادرها التي استطاعت تحويل الخدمات إلى تجربة متكاملة تواكب المستقبل وتخدم الناس بكفاءة، وأكد أن فوزها بالراية يعكس ثقافة شاملة تضع المتعامل أولاً وتجسّد نهج الحكومة الواحدة. وقال سموّه: «كما أهنّئ جمارك دبي التي فازت بجائزة أفضل مبادرة رائدة، وأبارك للقيادة العامة لشرطة دبي فوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، وهيئة الطرق والمواصلات التي حصلت على أفضل نتيجة في ثقة المتعاملين.. وهذا التتويج هو حافز لتقديم الأفضل دائماً، وبداية لمسار جديد من الطموحات الحكومية، وكل جهة وصلت إلى هذه المرحلة تستحق التقدير». وأشار سموّ ولي عهد دبي إلى أن المبادرات الريادية تجسد ثقافة الابتكار والتفكير التصميمي الإبداعي، وأن تجارب المدينة الرقمية التي اطلع سموّه على نتائجها لهذه الدورة هي نهج جديد يؤكد التزام حكومة دبي بتعزيز دور القنوات الرقمية المشتركة لتسهيل الإجراءات وتوفير خدمات وتجارب حكومية سلسة في متناول المتعاملين.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن عام 2024، الذي ينظمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، للإعلان عن الجهة الفائزة بـ«راية حمدان»، وتكريم أفضل المبادرات والتجارب الحكومية التي حققت نتائج ملموسة ضمن المرحلة الثانية من تطبيق سياسة «خدمات 360»، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتحسين الخدمات الحكومية في دبي، من حيث الريادة والتفوق على العديد من أفضل الممارسات العالمية في شتى مراحل تقديم الخدمة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لفريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي حصولهم على (راية حمدان) لتحقيقهم أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360. كما نبارك لفريق جمارك دبي فوزهم بـ(أفضل مبادرة رائدة)، ولفريق شرطة دبي فوزهم بفئة (أفضل تجربة مدينة رقمية) بالشراكة مع جهات عدة، ونبارك لفريق هيئة الطرق والمواصلات حصولهم على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين بجهود تحسين الخدمات».

وأضاف سموّه: «برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستظل عملية تطوير خدماتنا الحكومية مستمرة، محورها سعادة ورضا كل متعامل مع حكومة دبي، وستبقى روح الفريق الواحد هي الأساس لتحقيق تحولات جذرية في جودة وكفاءة الخدمات وضمان ريادة دبي العالمية».

وحققت المرحلتان الأولى والثانية من سياسة خدمات 360 نتائج نوعية وأثراً ملموساً بارزاً. ومن تلك النتائج تحقيق وفورات مالية مباشرة للمتعاملين بقيمة 2.3 مليار درهم، ووفورات مالية للجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، ووصول نسبة ثقة المتعاملين عن جهود التحسين إلى 90%، وخفض زمن الانتظار بنسبة 93%، وتقليص عدد الزيارات بنسبة 93%، وتقليل المتطلبات بنسبة 63%.

وفازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2024 لجهودها في تحقيق أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360. وقد تنافست تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة مشاركة للفوز بالراية، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتم تكريم مبادرة التجارة الإلكترونية عبر الحدود من جمارك دبي بجائزة «أفضل مبادرة رائدة»، لدورها في تعزيز جودة الخدمات من خلال حلول مبتكرة تُسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أثر ملموس للمتعاملين. وترسخ مبادرة «التجارة الإلكترونية عبر الحدود» مكانة دبي كمدينة رقمية ووجهة عالمية للتجارة الإلكترونية، من خلال خدمات تخليص جمركي آنية واستباقية، ما يسهم في تعزيز توفير تجربة متطورة للتسوق الإلكتروني.

وقد تضمنت قائمة المبادرات المرشحة كلاً من: «الإسكان الذكي» من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«منتجي بلاس» من بلدية دبي، و«دبي للتمكين» من هيئة تنمية المجتمع بدبي، و«ترخيص السائقين» من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«التجارة الإلكترونية عبر الحدود» من جمارك دبي، و«وثيقة الإدخال المؤقت الرقمية» من غرف دبي، و«السفر الذكي» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، إضافة إلى مبادرة «سهولة الأعمال» من دائرة الاقتصاد والسياحة.

أمّا جائزة «أفضل تجربة مدينة رقمية» التي تقودها هيئة دبي الرقمية، فذهبت إلى القيادة العامة لشرطة دبي عن تجربة رقمنة إجراءات الوفاة للمواطنين - المرحلة الأولى «أحسن الله عزاكم»، لنجاحها في قيادة تقديم تجربة رقمية متكاملة تربط الجهات والخدمات ضمن منظومة رقمية موحدة ترتكز على احتياجات المواطنين، مع الجهات الداعمة، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية لتشمل جميع فئات المجتمع.

وقد تضمنت قائمة التجارب المرشحة كلاً من: الحصول على أرض وتبادل المنح بقيادة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتجربة قيادة مركبة كهربائية بقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتجربة رقمنة إجراءات حالات الوفاة بقيادة شرطة دبي، وتجربة قيادة مركبة بقيادة هيئة الطرق والمواصلات.

وقد تم تكريم هيئة الطرق والمواصلات لتحقيقها أفضل نتيجة في ثقة المتعاملين بجهود التحسين التي بذلتها الهيئة، وذلك للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية ومدى تفوقها وريادتها.

وعكست نتائج المرحلة الثانية من تطبيق سياسة «خدمات 360» تطوراً ملموساً في جودة الخدمات الحكومية، بعد أن شهدت إعادة تصميم وتطوير 579 خدمة حكومية من خلال فرق عمل تكاملية ضمت 27 جهة حكومية. وأسفرت هذه الجهود عن نتائج نوعية.

وأكدت المبادرات المتأهلة هذا العام أن ريادة الخدمات الحكومية لا تُقاس بحجم الإنجاز فقط، بل بقدرة الجهة على إحداث تحول حقيقي في تجربة المتعامل، من خلال الانتقال من مرحلة «تقديم الخدمة» إلى «استباق الحاجة».

وقد عكست هذه المبادرات التزاماً مؤسسياً في دبي برؤية تطوير الخدمات وفق سياسة خدمات 360، من خلال تسخير أدوات رقمية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وهو ما أثبت أن الريادة باتت معياراً جوهرياً في منظومة العمل الحكومي، ومنطلقاً لتصميم خدمات تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.

واعتمد «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» في اختيار الفائزين منظومة تقييم متكاملة تنفذها فرق متخصصة بمشاركة خبراء دوليين، وتركّز على خمسة معايير رئيسة هي الأثر المحقق، ونهج الحكومة الواحدة، والإبداع والابتكار، وثقافة تقديم الخدمة، واستدامة النتائج. وركّز التقييم على مدى التزام الجهات المتأهلة بمستهدفات سياسة خدمات 360، وقدرتها على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تطوير خدمات مترابطة واستباقية تُبنى حول المتعامل. كما تم تقييم جاهزية الجهات للاستمرار في تحقيق هذه النتائج وتوسيع نطاقها مستقبلاً، بما يضمن تحقيق أثر طويل المدى. ومن منطلق أن المتعامل هو المحور الأساسي في تطوير الخدمات، فتح «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» المجال أمام المتعاملين الذين استفادوا من الخدمات لتقييم جهود التحسين والمساهمة بالتصويت على الجهة الأكثر استحقاقاً للفوز بـ«راية حمدان»، ما رسخ ثقافة التحسين المبني على صوت المتعامل، وفعّل مشاركة المجتمع في صياغة ملامح التجربة الحكومية.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، أن النتائج الإيجابية من تطبيق سياسة خدمات 360 دليل عملي على أن التوجيهات الاستراتيجية للقيادة تتحوّل إلى مبادرات ومنهجيات ذات أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع.

حمدان بن محمد:

• برؤية محمد بن راشد، الخدمات الحكومية في دبي تستبق تطلعات المتعامل، وتلبيها بأفضل السبل وأيسرها.

• ريادة الخدمات الحكومية منظومة متكاملة في دبي يلمس أثرها الناس في حياتهم.

• جمارك دبي قدّمت أفضل مبادرة، وشرطة دبي قادت أفضل تجربة مدينة رقمية، و«هيئة الطرق» حصلت على أفضل نتيجة في ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات.