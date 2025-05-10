37.9 ألف مخالفة لقيادة مركبة بإطارات تالفة خلال 2024

تعرّض 20 سائقاً على مستوى الدولة، العام الماضي، لحوادث بسبب انفجار إطارات مركباتهم أثناء القيادة على الطريق، توزّعت بين 11 حادثاً في أبوظبي، وسبعة حوادث في دبي، وحادثين في رأس الخيمة، وخالفت إدارات المرور على مستوى الدولة 37 ألفاً و914 سائقاً، العام الماضي، بسبب عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، وحذّرت من مخاطرها على حياة السائقين ومستخدمي الطريق، فيما تبلغ غرامتها حسب قانون السير والمرور الاتحادي 500 درهم، وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً.

وتوزعت المخالفات بين 26 ألفاً و413 مخالفة في أبوظبي، و3316 في دبي، و4099 في الشارقة، و1617 في عجمان، و1790 في رأس الخيمة، و80 في أم القيوين، و599 في الفجيرة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية، حسب المخالفات عبر موقعها الإلكتروني.

من جانبه، حذر الخبير المروري والمدير العام لجمعية «ساعد»، الدكتور جمال سالم العامري، السائقين من حوادث انفجار الإطارات، إذ تزيد خلال أشهر الصيف، وتؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بالغة، نظراً إلى عدم التأكد من فحص الإطارات وسلامتها وتماسكها.

وحدّد العامري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، خمسة عوامل رئيسة لانفجار إطارات المركبات في الدولة، خصوصاً خلال فصل الصيف وموسم السفر في البر، وتشمل وجود أحمال زائدة في المركبة، بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، وعدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية رمز الإطار، ومعامل الاحتكاك بين الإطار وسطح الإسفلت الذي لا يتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة والسرعة العالية، الأمر الذي يؤدي إلى احتمال انفجار الإطار، والاستخدام السيئ للإطار في ما مضى، بحيث يقود السائق مركبته على أسطح لا تتناسب مع نوعية نقوش الإطار، مثل القيادة فوق الرصيف أو في تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار، وعدم صلاحيته للسير لانعدام نقوش سطح الإطار التي تكفل ثبات المركبة عند السير وفي أي موقف مفاجئ يتعرض له السائق أثناء القيادة.

وأكد أهمية استخدام النوعيات ذات الجودة العالية، وعدم استخدام الإطارات المقلدة أو المستخدمة سابقاً، تجنباً لانفجارها خصوصاً خلال فترة الصيف، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وأشار إلى أن معامل الحرارة والاحتكاك للإطار بالإسفلت في درجة حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية يضاعف مخاطر احتمال انفجار الإطار، خصوصاً إذا كانت به عيوب في التخزين أو التصنيع أو نتيجة سوء الاستخدام.

وأكد ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية الإطارات، كونها أحد الأسباب الرئيسة للحوادث على الطرق الخارجية، نظراً إلى عدم ملاءمتها لدرجات الحرارة العالية، داعياً إلى فحص الإطارات من حين لآخر، وقياس ضغط الهواء، والتأكد من سلامتها من خلال سنة الصنع وعدم تجاوزها الفترات التي تجعلها مهترئة، إضافة إلى ضرورة خلوّها من أي تلف قد يسبب انفجاراً للإطارات.

وأكد أهمية أن يأخذ المسافرون براً الحيطة والحذر أثناء القيادة لمسافات طويلة قد تصل إلى أيام متتالية، من خلال التخطيط الجيد للرحلة، ومعرفة قوانين السير والمرور في الوجهات المقصودة، وكذا خريطة ومسار الرحلة، والمخاطر المتوقعة.

وفي سياق متصل، أكدت إدارات مرورية حرصها على تعزيز وعي السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم ميدانياً، بالتعاون مع الشركاء ضمن حملات وزارة الداخلية الفصلية الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، بهدف تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وتُطلق الإدارات المرورية بصفة دورية حملات توعية خلال أشهر الصيف، تركز على تقديم الإرشادات حول أهمية فحص سلامة إطارات المركبات تعزيزاً لسلامة السائقين، وحثّهم على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات، وصيانة الإطارات وتجنب الحمولة الزائدة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفظ قيمة الحياة، وتحقيق القيادة الآمنة، تعزيزاً للسلامة المرورية.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات، بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها، أو وجود أي تشققات فيها أو انتفاخها، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات، لتجنّب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها.

وأكدت ضرورة الإلمام بالمعلومات المهمة حول إطارات المركبة، وكيفية التصرف في حال انفجار الإطار، وتوفير أدوات السلامة في المركبة.

نصائح

أكد خبراء في مجال السلامة المرورية أن انفجار الإطار الأمامي بشكل مفاجئ أخطر من انفجار الإطار الخلفي، لأن العجلة الأمامية تسهم في توجيه السيارة، ونصحوا السائقين باتباع مجموعة من الخطوات والإرشادات في حال تعرضت مركباتهم لانفجار أحد الإطارات أثناء قيادتها، وهي: عدم الخوف، وإحكام القبضة على عجلة القيادة، وعدم الضغط على المكابح حتى لا تتعرض لحادث خطر، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ، ومحاولة استخدام المنبهات الضوئية كي تتجنّبك السيارات الأخرى، إضافة إلى التأكد من خلو الجهة اليمنى من الطريق وتوجيه المركبة لمكان آمن، والتوقف لتغيير الإطار أو طلب المساعدة على الطريق.

5 عوامل

- وجود أحمال زائدة في المركبة.

- عدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار.

- السرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية رمز الإطار.

- معامل الاحتكاك بين الإطار وسطح الإسفلت.

- الاستخدام السيّئ للإطار في ما مضى.