ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى كازاخستان

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بعد غد، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، تلبية لدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

ويُجري سموه مباحثات مع القيادة الكازاخستانية بهدف تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، إلى جانب بحث تطوير الشراكات الاستراتيجية الثنائية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، ويعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.