شرطة دبي تضبط 3 عصابات تحتال على عملاء البنوك هاتفياً

ألقت شرطة دبي القبض على ثلاث عصابات إجرامية، مُكونة من 13 شخصاً آسيوياً، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، من خلال انتحال صفة موظفين تابعين لجهات رسمية، مثل الشرطة أو البنوك، ويوهمون ضحاياهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، أو دفع مخالفات مرورية، أو سداد مخالفات تخص الإقامة، ويستغلون ثغرة لاختراق حسابات الضحايا البنكية وسرقة أموالهم.

وأوضح مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم بيانات البطاقات البنكية، مثل رقم التأمين الثلاثي الموجود في ظهر البطاقة، وكلمة المرور السرية لمرة واحدة، معتمدين على ثقة أفراد المجتمع بموظفي الجهات الرسمية.

وشدد على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، أو التجاوب مع أشخاص يطلبون تحديث البيانات عبر الهاتف، أو مشاركة أي معلومات وبيانات سرية.

ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر أقرب مركز شرطة، أو من خلال منصة «eCrime» المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، أو عبر تطبيق شرطة دبي.

وأكد أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية.

وتأتي عملية إلقاء القبض على العصابات ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.