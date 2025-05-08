الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن

رحبت دولة الإمارات بإعلان سلطنة عمان الشقيقة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي سيعزز حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز فرص الحوار السلمي في اليمن لحل النزاعات في المنطقة.

واكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

