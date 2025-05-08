«طرق دبي» توفر 27 مركبة أجرة لخدمة أصحاب الهمم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أتاحت مجموعة من الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، تشمل توفير وسائل نقل عامة مزوّدة بوسائل مساعدة، تشمل 27 مركبة أجرة مهيأة بالكامل، ونظّمت الهيئة «جلسة لمجلس المتعاملين حول خدمات أصحاب الهمم»، بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور مجموعة من المديرين التنفيذيين، بمشاركة 109 من ممثلي مدارس ومراكز أصحاب الهمم وأولياء الأمور، لمناقسة جودة الخدمات المقدمة في مجالات المواقف، ومركبات النقل العام، ومركز إسعاد المتعاملين المتنقل.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، أحمد محبوب، حرص الهيئة على تسخير جميع إمكاناتها لتوفير خدمات مثالية وشاملة لأصحاب الهمم، والعمل على متابعة اقتراحاتهم ومتطلباتهم.

كما ألقت الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم، مريم عثمان، كلمة ترحيبية خلال الجلسة، ثمّنت خلالها جهود الهيئة ودعمها المتواصل لفئة أصحاب الهمم عبر خدمات متعددة ومتميزة، وأشادت بعمق الشراكة بين الجانبين.

وقدّمت مديرة قسم مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة، عائشة الزحمي، عرضاً مفصلاً حول الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، تضمن نماذج للخدمات المخصصة، مثل العلامات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، والمواقف المخصصة، وتعديل توقيت الإشارات المرورية بما يتناسب مع سرعة تنقل أصحاب الهمم، إضافة إلى توفير المصاعد الكهربائية في جسور المشاة، وتصميم الأرصفة وممرات العبور بما يتوافق مع احتياجاتهم، إلى جانب توفير وسائل نقل عامة مزوّدة بوسائل مساعدة، تشمل 27 مركبة أجرة مهيأة بالكامل، الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين، واقترح المستفيدون من الخدمات تكثيف تدريب سائقي مركبات الأجرة على التعامل الأمثل مع أصحاب الهمم، إلى جانب زيادة عدد المقاعد المخصصة لهم في الحافلات وعربات المترو.