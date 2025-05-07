رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدّم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا».