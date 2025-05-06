دليل العطل والتقويم الأكاديمي لمدارس دبي 2025-2026

حددت حكومة دبي التقويم الأكاديمي الرسمي المعتمد للمدارس الخاصة للعامين 2025-2026، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالحد الأدنى من الأيام الدراسية، وتسهيل عملية التخطيط للأهالي والمدارس على حد سواء.

يشمل التقويم، والمنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، جميع المدارس الخاصة في دبي بغض النظر عن المنهاج المعتمد، مع التأكيد على أن تواريخ العطلات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني لا تؤكد إلا بعد صدور إعلان رسمي من الحكومة الاتحادية.

تفاصيل التقويم للمدارس التي تبدأ في أبريل 2025:

بدء العام الدراسي: 7 أبريل 2025

العطلة الصيفية: 30 يونيو 2025

استئناف الدراسة: 25 أغسطس 2025

العطلة الشتوية: 15 ديسمبر 2025

العودة من العطلة: 5 يناير 2026

نهاية العام الدراسي: مارس 2026، شرط استكمال 182 يومًا دراسيًا

تفاصيل التقويم للمدارس التي تبدأ في سبتمبر 2025:

بدء العام الدراسي: 25 أغسطس 2025

العطلة الشتوية: 15 ديسمبر 2025

استئناف الدراسة: 5 يناير 2026

عطلة الربيع: 23 مارس 2026

العودة من عطلة الربيع: 6 أبريل 2026

مدارس منهاج وزارة التربية: العودة في 13 أبريل 2026

نهاية العام الدراسي: لا قبل 26 يونيو 2026

أما بالنسبة للعام الدراسي الحالي (2024-2025)، فمن المتوقع أن تنهي المدارس التي بدأت في سبتمبر دوامها لا قبل 27 يونيو 2025.

يُعد نشر هذه التواريخ خطوة أساسية لضمان الشفافية وتسهيل ترتيبات السفر والامتحانات والأنشطة الأكاديمية الأخرى. كما يُشجّع الأهالي على متابعة مدارسهم باستمرار للحصول على آخر المستجدات والتأكيدات الرسمية.