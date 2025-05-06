دليل العطل والتقويم الأكاديمي لمدارس دبي 2025-2026
حددت حكومة دبي التقويم الأكاديمي الرسمي المعتمد للمدارس الخاصة للعامين 2025-2026، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالحد الأدنى من الأيام الدراسية، وتسهيل عملية التخطيط للأهالي والمدارس على حد سواء.
يشمل التقويم، والمنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، جميع المدارس الخاصة في دبي بغض النظر عن المنهاج المعتمد، مع التأكيد على أن تواريخ العطلات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني لا تؤكد إلا بعد صدور إعلان رسمي من الحكومة الاتحادية.
تفاصيل التقويم للمدارس التي تبدأ في أبريل 2025:
بدء العام الدراسي: 7 أبريل 2025
العطلة الصيفية: 30 يونيو 2025
استئناف الدراسة: 25 أغسطس 2025
العطلة الشتوية: 15 ديسمبر 2025
العودة من العطلة: 5 يناير 2026
نهاية العام الدراسي: مارس 2026، شرط استكمال 182 يومًا دراسيًا
تفاصيل التقويم للمدارس التي تبدأ في سبتمبر 2025:
بدء العام الدراسي: 25 أغسطس 2025
العطلة الشتوية: 15 ديسمبر 2025
استئناف الدراسة: 5 يناير 2026
عطلة الربيع: 23 مارس 2026
العودة من عطلة الربيع: 6 أبريل 2026
مدارس منهاج وزارة التربية: العودة في 13 أبريل 2026
نهاية العام الدراسي: لا قبل 26 يونيو 2026
أما بالنسبة للعام الدراسي الحالي (2024-2025)، فمن المتوقع أن تنهي المدارس التي بدأت في سبتمبر دوامها لا قبل 27 يونيو 2025.
يُعد نشر هذه التواريخ خطوة أساسية لضمان الشفافية وتسهيل ترتيبات السفر والامتحانات والأنشطة الأكاديمية الأخرى. كما يُشجّع الأهالي على متابعة مدارسهم باستمرار للحصول على آخر المستجدات والتأكيدات الرسمية.
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