"البيئة" توصي بزراعة النباتات في المنازل لامتصاص الغبار والحد من ارتفاع الحرارة

أوصت وزارة التغير المناخي والبيئة، أفراد المجتمع بتخصيص مساحات في منازلهم لزراعة النباتات، لما لها من دور فاعل في تحسين جودة الهواء المحيط والحد من ارتفاع درجات الحرارة، وأوضحت أن الزراعة المنزلية تسهم في امتصاص الغازات السامة والغبار، ما يعزز من نقاء الهواء ويخفض من التأثيرات الحرارية في محيط المنزل.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة، أن الزراعة المنزلية نهج مستدام يسهم في حماية البيئة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة على نشر ثقافة الزراعة المنزلية وتشجيع المجتمع لتبنيها وتخصيص مساحات في منازلهم لزراعة النباتات، بما يدعم مستهدفات "عام المجتمع" والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات".

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن الزراعة المنزلية تسهم بشكل كبير في حماية البيئة من خلال امتصاص الغازات السامة والغبار، والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة حول المنزل، وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيمائية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر مساهمتها في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بنقل الأغذية لمسافات طويلة، وإضفاء لمسة جمالية بيئية.

برنامج "ازرع الإمارات"

وتدعم ممارسات الزراعة المنزلية مستهدفات برنامج "ازرع الإمارات"، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

ويستهدف البرنامج تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على غرس ثقافة الزراعة المجتمعية وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك من خلال وضع الإرشادات وإعداد البرامج واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات لتمكين أفراد المجتمع من استغلال مساحات معينة في المنزل لزراعة النباتات وتخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية للزراعة وذلك بالتنسيق مع إدارة تلك المجمعات.