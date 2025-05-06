9 مشاريع جديدة لـ «طرق دبي» في مايو الجاري

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه من المقرر تنفيذ تسعة مشروعات جديدة خلال مايو الجاري، تتنوّع بين مواقف جديدة واستراحات للشاحنات، وتحسينات مرورية وطرق في مختلف مناطق إمارة دبي.

وتفصيلاً، كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مشروعاتها الجديدة لشهر مايو الجاري، المقرر إطلاقها على مدار أيام الشهر، ومنها تنفيذ 200 موقف لخدمة هيئة تنمية المجتمع في منطقة حتا، إضافة إلى تنفيذ طريق حصوي مؤقت من شعبية مكن باتجاه شارع حتا - دبي.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أنه من المقرر تنفيذ تحسينات مرورية على تقاطعات شارع الملك سلمان مع شارع بريح، وشارع الملك سلمان مع شارع الغربي، في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، للسماح للترام بالحركة مع مراحل الإشارة الضوئية التي لا تتعارض مع حركة المركبات.

إضافة إلى مواقف جديدة في مدرسة الإمارات بمنطقة الخوانيج، ثم تنتهي من ثلاثة مشروعات توسعات لاستراحات الشاحنات عقب ذلك، أولها في الطي، والثاني في الروية، والثالث في المدينة الأكاديمية.

وأشارت إلى إنشاء مدخل إضافي إلى سكن العمال من شارع الجزائر، فيما تنفّذ مشروعاً آخر بإضافة حارة على شارع دبي – العين باتجاه دبي أسفل جسر مدينة هند.

وأكدت أن مشروعاتها التطويرية مستمرة لتطوير شبكة الطرق وخدمات التنقل، بما يعزز جودة الحياة في دبي ويدعم نموها المستدام، وأوضحت أنها تعمل بخطى ثابتة لتقديم حلول ذكية ومتكاملة تواكب تطلعات إمارة دبي وسكانها.

وأشارت إلى أن العمل مستمر لتعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها بتعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

وذكرت أن تطوير البنية التحتية والتحسينات في شبكات الطرق لا تتعلق بتخفيف الازدحام فقط، بل بتوفير الوقت والجهد على مستخدمي الطريق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة التنقل من خلال تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الداعمة، مثل الإشارات الذكية وأنظمة التحكم المروري وجسور المشاة.

وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة التنقل من خلال توفير طرق بديلة، وتحسين الربط بين المناطق الرئيسة، ما يسهل الوصول إلى الوجهات الحيوية، ويخفف الضغط على الطرق المزدحمة.