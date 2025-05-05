"طرق دبي" تمنح حقوق تسمية محطة مترو إلى "صيدلية لايف"

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة صيدلية لايف حقوق التسمية لمحطة مترو (الإمارات العربية المتحدة للصرافة)، التي ستُعرف اعتباراً من الآن بمحطة مترو (صيدلية لايف)، وذلك بموجب اتفاقية لمدة 10 سنوات. وقّع الاتفاقية مع مجموعة (صيدلية لايف) شركة هايبر ميديا، فيما شهد التوقيع شركة مدى ميديا، بصفتها الطرف المُخوّل من الهيئة بموجب عقد امتياز مُبرَمٍ بين الهيئة ومدى ميديا.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عبد المحسن إبراهيم كلبت، عن سروره لتنفيذ هذه الاتفاقية، واصفاً إياها بالإضافة النوعية الجيدة لمبادرة حقوق تسمية محطات المترو في دبي، التي سجلت نجاحا مستمرا منذ أن أطلقتها الهيئة في العام 2009 عبر مشروع كان الأول من نوعه في العالم.

وقال كلبت: "تحرص الهيئة دائمًا على إرساء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص كونه يلعب دورا حيويا في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ومثل هذا النموذج الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يسهم في تسهيل تبادل المعارف والخبرات، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد".

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، محمد الحمادي، عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع صيدلية لايف من خلال عقد حقوق التسمية لمحطة المترو، قائلاً: "يعكس هذا المشروع هدفنا في تحويل المساحات الإعلانية إلى منصات مؤثرة، كما تتيح لرعاة حقوق التسمية توسيع نطاق وصولهم وتعزيز رؤيتهم وأنشطتهم الاقتصادية والتجارية".

وأضاف الحمادي: "توفر هذه الاتفاقية فرصة استثمارية مميزة لصيدلية لايف، من خلال الاستفادة من المواقع الاستراتيجية لمحطات مترو دبي، بما في ذلك هذه المحطة، لتعزيز وضوح العلامة التجارية وتعميق التفاعل مع الركاب".

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة صيدلية لايف، عبدالرحمن عبد النظر: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات من خلال مدى ميديا للحصول على حقوق تسمية محطة تعتبر مركزا حيويا على شبكة النقل بالقطارات متعددة الوسائط، التي تتميّز بمنتهى السلاسة، وهي محطة تخدم عددًا لا يحصى من الركاب منذ أكثر من عقد، وشكّلت لهم قدراً هائلاُ من القيم المضافة والتواصل".

وأضاف عبد النظر: "تتجاوز هذه الشراكة حقوق التسمية لتعكس المساهمة والالتزام الأوسع لمجموعة صيدلية لايف تجاه المدينة والمجتمع. إن ارتباط اسمنا بمحطة مترو رئيسة يتيح لنا إظهار كيف أن صيدليات لايف صارت جزءاً لا يتجزأ من إيقاع وحركة دبي."

الجدير بالذكر إنّه ابتداء من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025، ستبدأ هيئة الطرق والمواصلات بتحديث وإعادة تسمية محطات المترو على اللوحات الإرشادية الخارجية والداخلية لجميع المحطات. كما سيتم تحديث الاسم الجديد على الأنظمة الرقمية الذكية وتطبيقات النقل العام الخاصة بالهيئة، إلى جانب الإعلانات الصوتية على متن القطارات قبل الوصول إلى المحطة وعند الاقتراب منها.