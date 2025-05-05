محمد بن راشد: اعتماد مادة الذكاء الاصطناعي بكل مراحل التعليم الحكومي في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد حكومة الإمارات، أمس، مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي بدولة الإمارات، من رياض الأطفال إلى الصف الـ12 بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ضمن خطط دولة الإمارات طويلة المدى في إعداد الأجيال القادمة لمستقبل مختلف وعالم جديد ومهارات متقدمة، اعتمدت حكومة الإمارات، اليوم، المنهج النهائي لاستحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات، من رياض الأطفال حتى الصف الـ12، بدءاً من العام الدراسي المقبل بإذن الله».

وأضاف سموه: «نُقدّر جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنهاج الشامل، ونؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الحياة التي يعيشها العالم».

وتابع سموه: «هدفنا تعليم أطفالنا وأجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم أيضاً بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة، وتعزيز فهمهم لبياناته وخوارزمياته وتطبيقاته ومخاطره، وكيفية ارتباطه بالمجتمع والحياة».

وقال سموه: «مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا، وظروف غير ظروفنا، ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة مقبلة بإذن الله».

محمد بن راشد:

. الذكاء الاصطناعي سيغيّر طبيعة الحياة التي يعيشها العالم، هدفنا تعليم أطفالنا وأجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم أيضاً بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة.

. مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا، وظروف غير ظروفنا، ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة.