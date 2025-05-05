رئيس وزراء لبنان يثمّن قرار الإمارات رفع حظر السفر

أكّد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، أن خطوة دولة الإمارات بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

وقال إن هذه الخطوة تستحق كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات، ولرئيسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعرب عن تطلع لبنان وشعبه إلى استقبال الأشقاء الإماراتيين، قائلاً: «إن لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين، كما كل الإخوة في الخليج وسائر العرب، في الربوع اللبنانية».