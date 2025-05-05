رئيس الدولة يهنئ لورانس وونغ بفوز حزبه في انتخابات سنغافورة

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات العامة الأخيرة في سنغافورة، وتمنى سموّه له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه، وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لسنغافورة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لسنغافورة، متطلعاً إلى مواصلة العمل معه لتعزيز شراكتنا الشاملة من أجل التنمية المشتركة لبلدينا».