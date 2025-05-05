إهمال صيانة «المكيفات» يتسبب في اندلاع حرائق المنازل

حذرت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي من أن إهمال صيانة أجهزة المكيفات في المنازل خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وتشغيلها لساعات طويلة يتسبب في اندلاع الحرائق، مؤكدة ضرورة إجراء الصيانة الفنية لهذه الأجهزة للحدّ من مخاطرها.

وشهدت الدولة، خلال السنوات الماضية، حوادث حرائق في المنازل، نتيجة اشتعال أجهزة التكييف خلال فترة الصيف، بسبب غياب الصيانة والتوصيلات الرديئة والتماس الكهربائي وغيرها، وخلفت عدداً من الوفيات والإصابات بين الأفراد.

وحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في تقرير لها، السبب الرئيس وراء اندلاع حرائق المكيفات وهي إهمال إجراء الصيانة الفنية لها، لاسيما خلال فترة الصيف، حيث تعمل هذه الأجهزة 24 ساعة.

وذكرت أن تراكم الغبار في الفلاتر والمبردات، وانسداد فتحات التهوية حول الوحدات الخارجية، يُضعفان كفاءة التبريد، ما يجهد الضاغط ويزيد استهلاك الكهرباء، ويؤدي لاحقاً إلى احتراق الأجزاء الداخلية، وأيضاً التحميل الزائد على الكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة وتشغيل المكيفات لساعات طويلة، ما يسبّب ضغطاً زائداً على الأسلاك والدوائر الكهربائية، وقد يؤدي إلى سخونة زائدة واشتعالها، وإلى خلل في التوصيلات والأسلاك غير المعتمدة، ما قد يسبب ماساً كهربائياً ويؤدي إلى الحريق، كما أن تشغيل المكيف على توصيلة أو مشترك لا يتحمل التيار العالي، قد يؤدي إلى ذوبان الأسلاك واندلاع الحريق.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» مقطع فيديو توعوياً حول حرائق المكيفات، داعية الأفراد إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لصيانة أجهزة التكييف لحماية وسلامة أفراد الأسرة من مخاطر حرائقها.

ودعت الهيئة إلى الاهتمام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحرائق، واعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية وتركيب كواشف للدخان داخل المنازل.

وأكدت ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة لتفادي الحرائق الناتجة عن الإهمال.

وسُجلت حوادث حرائق منازل عدة في الدولة خلال السنوات الماضية، بسبب غياب صيانة مكيفات المنازل، أسفرت عن عدد من الوفيات.

ويعد تركيب أجهزة كاشف الحرائق إلزامياً في المنازل السكنية، وكذا اشتراك البيوت والفلل في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.

ويُعدّ نظام الحماية والتحكم الذكي «حصنتك» لكشف الدخان والحرائق والوقاية منها، أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة لمتابعة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسلامة العامة، ويتم من خلاله تركيب أحدث أنواع معدات أجهزة المتابعة، وربطها بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المنازل، لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي في غضون ثوانٍ معدودة، حيث يقوم فريق من المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار، وإبلاغ غرفة العمليات بصورة تلقائية.

وحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أربع نصائح لتفادي حرائق أجهزة التكييف في المنازل: التأكد من تركيب الأجهزة عن طريق فني كهرباء مختص، وتجنّب استخدام أسلاك وكابلات غير مناسبة، وعدم عمل وصلات بشكل غير صحيح، وضرورة توصيل الكهرباء بحسب مواصفات المصنع.

تركيب «كواشف الدخان» في المنازل

أكدت وزارة الداخلية أهمية تركيب كواشف الدخان في المنازل والمباني السكنية، للحد من حوادث الحرائق، منبهة إلى أن هناك غرفاً عالية الخطورة، وهي أماكن النوم والمطابخ، ويُلزم صاحب المنزل بتركيب كواشف دخان فيها، أما بقية مرافق المنزل، فتصنّف ضمن الأماكن متوسطة الخطورة.