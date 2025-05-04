حمدان بن محمد يحضر أفراح تريم والطنيجي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عمران تريم اليوم (الأحد) في نادي الشارقة للجولف والرماية، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة المرحوم محمد سالم عيسى الطنيجي.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.