شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى «حضرية وريفية»

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي تقسيم مناطق الإمارة إلى مناطق «حضرية وريفية»، بهدف تعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات، وذلك عبر التوزيع الأمثل للمورد البشري وانتشار الدوريات، واستخدام أحدث التقنيات الذكية ومنظومات الذكاء الاصطناعي في مناطق الاختصاص.

جاء التقسيم الذي يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، خلال ترؤس مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات، في الربع الأول من العام الجاري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، العميد تركي بن فارس، ونائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، العقيد أحمد المهيري، وعدد من كبار الضباط.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري على الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن، وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث والبلاغات، لافتاً إلى أنه تزامناً مع خطة دبي الحضرية 2040، عمدت شرطة دبي إلى تقسيم الإمارة إلى مناطق «حضرية وريفية»، وذلك لتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات في مناطق الاختصاص.

وبيّن المنصوري أن تقسيم المناطق إلى «حضرية وريفية» يسهم في معرفة التوزع الأمثل للكوادر البشرية، كل حسب اختصاصه، سواء على مستوى العمل الأمني أو المروري أو الخدماتي، بما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وجعل مدينة دبي «المدينة الآمنة»، إلى جانب العمل على إسعاد المجتمع.

من جانبه، قال العميد تركي بن فارس إن تقسيم المناطق إلى «حضرية وريفية» يسهم في تعزيز عمليات شرطة دبي في مناطق الإمارة كافة، ورفع كفاءة العمل والأداء، والعمل على تحسين الفرص المستقبلية، وتحقيق التميز والريادة في الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع عبر سرعة الاستجابة مع البلاغات، خصوصاً الطارئة منها، ورفع مستوى التغطية الأمنية في كل المناطق.