مذكرة تفاهم بين القيادة العامة للدفاع المدني بدبي وإدارة إطفاء طوكيو

في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الريادة العالمية التي وصلت لها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في مجال الإطفاء والإنقاذ والوقاية، أبرمت إدارة إطفاء طوكيو والتي تُعد أكبر جهاز إطفاء في العالم، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي مذكرة تفاهم بهدف تبادل الممارسات والخبرات في مجال السلامة والوقاية من الحرائق، جاء ذلك بعد حصول القيادة العامة بدبي

على إشادات دولية من مختلف أنحاء العالم وكبرى منظمات الإطفاء على أفضل الممارسات المطبقة فيها ،على سبيل المثال من الحكومة البريطانية ، والهيئة الوطنية للحماية من الحرائق في أمريكا والتي تعتبر الأكبر عالمياً ، حيث وقع المذكرة سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد القائد العام في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والمفوض العام لإدارة إطفاء طوكيو .

ورحب الطرفان بهذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز دور التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجهتين في مجالات الشراكة المثمرة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية من الحرائق و سرعة الاستجابة لها ، و دعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأكد سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري بأن هذه الاتفاقية ستفتح المجال للاستفادة من خبرات دبي العالمية في مجال الإطفاء والإنقاذ و الوقاية ، في خطوة تُعد محطة تاريخية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية والسلامة، كما و نرحب بإنضمام إدارة إطفاء طوكيو الرسمي إلى الدول المشاركة في مبادرة "جاهزية المليار ".

يذكر أن دولة الإمارات تقود مبادرة جاهزية المليار، التي تهدف إلى تدريب وتوعية أكثر من مليار شخص حول العالم بإجراءات السلامة، والوقاية من الحرائق، والاستجابة للطوارئ، للمساهمة في بناء عالم أكثر استعدادًا وأمانًا في مواجهة المخاطر والكوارث.