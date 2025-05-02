خالد بن محمد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بقصر الشاطئ في أبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس دانيال نوبوا والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

واستعرض الجانبان فرص ومجالات التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين، بما يعزز التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

كما تطرقا إلى أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المبادرات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتبادل التجاري.

وأكد سموّ ولي عهد أبوظبي حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع دول أميركا اللاتينية، مشيراً سموّه إلى أهمية توسيع آفاق الشراكة مع جمهورية الإكوادور في ضوء ما يجمع البلدين من قيم مشتركة ورؤى تنموية متقاربة، وما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم مستمر من قيادتَي البلدين.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة، منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، ورئيس دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله حميد الجروان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري.